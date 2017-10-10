Незаконные постройки браконьеров обнаружили в Тофаларском заказнике

Источник: Байкал Инфо
10/10/2017 - 12:14

Незаконные постройки браконьеров обнаружили инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на восточной границе Тофаларского заказника. Как 10 октября 2017 года сообщила пресс-служба учреждения, рядом с двумя незаконными срубами были обнаружены около 23 кедровых пней. Предположительно браконьеры рубили лес на особо охраняемой территории для строительства и отопления изб.

В одной из избушек также найдена тетрадь «Охотничьих записей». Первая запись датируется 2014 годом, предположительно с этой даты браконьеры обосновались в заказнике. Предполагаемые лица уже установлены, ими оказались,  браконьеры, задержанные в декабре 2016 года.

Руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь уже передал  все материалы в отдел полиции Нижнеудинского района и заявил о возбуждении уголовного дела и возмещении ущерба на сумму 500 тысяч рублей за спиленные деревья.

Фото пресс-службы ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". 

Метки: Происшествия, Иркутская область, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Лес, Общество
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