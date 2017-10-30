Незаконную рубку леса обнаружили в детском лагере «Тихоокеанец» в Зиме

Незаконные рубки деревьев обнаружили на территории детского оздоровительного лагеря «Тихоокеанец» в Зиме. Об этом 30 октября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратура Иркутской области. Установлено, что в августе председатель комитета по образованию администрации Зимы заключил договор с индивидуальным предпринимателем на санитарную рубку деревьев в границах детского оздоровительного лагеря. Несмотря на то, что необходимые разрешающие документы предпринимателю не были выданы, лесной участок, находящийся в водоохранной зоне, был пройден сплошной санитарной рубкой.

Ущерб, причиненный Зиме незаконной рубкой лесных насаждений, составил более 8,8 млн рублей. По материалам проверки, проведенной совместно с органами полиции, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Фото из архива ГУ МВД России по Иркутской области.