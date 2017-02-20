Незаконно выделенные участки в Иркутском районе вернули в собственность РФ

Десять земельных участков общей площадью более 1,5 га на побережье Иркутского водохранилища возвращены в собственность Российской Федерации. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, соответствующее решение 16 февраля принял Иркутский районный суд. Ранее эти участки, расположенные в лесу на 28 км Байкальского тракта, незаконно были предоставлены администрацией Иркутского района в аренду.

При заключении сделок администрация не учла, что эти участки выделены из федеральных земель, и что у районной администрации нет полномочий по их распоряжению. Проведенная проверка установила, что земельные участки находятся в границах защитных лесов, водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Иркутского водохранилища, на которых запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов. Тем не менее, выделенные в аренду земли планировали использовать под огородничество, что предполагает распашку.

Кроме того, при распоряжении данными землями был нарушен специальный порядок обеспечения граждан землями для огородничества, предусматривающий их выделение с соблюдением установленного порядка, через ходатайство органа местного самоуправления по месту жительства и исключительно из фонда перераспределения земель.

Фото из архива "Байкал Инфо".