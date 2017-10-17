Нетрезвый водитель микроавтобуса перевозил пассажиров из Иркутска в Залари

Источник: Байкал Инфо
17/10/2017 - 16:05

В Черемховском районе полицейские задержали 51-летнего водителя микроавтобуса, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на коммерческой основе и без государственной регистрации, без тахографа в машине и путевого листа вез 9 пассажиров по маршруту Иркутск – Залари. Как сообщает 17 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, задержанный житель Заларинского района в своём объяснении указал, что якобы употреблял спиртное за день до поездки, когда ремонтировал микроавтобус в Иркутске. Чтобы не возвращаться домой впустую, он решил подвезти пассажиров.

По факту выявленных нарушений водителю грозит лишение водительских прав на 1,5 года и административный штраф.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Безопасность, Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Транспорт, Черемховский район
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