Нетрезвый водитель микроавтобуса перевозил пассажиров из Иркутска в Залари

В Черемховском районе полицейские задержали 51-летнего водителя микроавтобуса, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на коммерческой основе и без государственной регистрации, без тахографа в машине и путевого листа вез 9 пассажиров по маршруту Иркутск – Залари. Как сообщает 17 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, задержанный житель Заларинского района в своём объяснении указал, что якобы употреблял спиртное за день до поездки, когда ремонтировал микроавтобус в Иркутске. Чтобы не возвращаться домой впустую, он решил подвезти пассажиров.

По факту выявленных нарушений водителю грозит лишение водительских прав на 1,5 года и административный штраф.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.