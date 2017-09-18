Несырьевых экспортёров поддержат в Иркутской области

Подразделение Российского экспортного центра (РЭЦ) для поддержки несырьевого экспорта откроется в Иркутской области до конца 2017 года. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление директор по организации поддержки некрупных экспортеров РЭЦ Бориса Игошина на региональной сессии «Сделано в России», которая прошла Иркутске.

«Иркутская область обладает огромным экспортным потенциалом. Внешнеторговый региона в 2016 году превысил 7,5 млрд долларов США, в том числе экспорт – 6,5 млрд долларов США. Внешнеторговые операции осуществляются с партнёрами из 100 стран, в числе главных торговых партнеров – Китай, Корея, Япония», – отметил исполняющий обязанности Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

РЭЦ является единым окном Для поддержки несырьевого экспорта в России. Он оказывает помощь российским компаниям-экспортерам. По словам Бориса Игошинна, логистическое администрирование и сертификация зачастую мешает компаниям выходить на внешние рынки, потому что это довольно сложный и затратный процесс, поэтому РЭЦ предоставляет финансовые и нефинансовые виды поддержки.

«На данный момент все финансовые услуги РЭЦ предоставляются безвозмездно. Как для крупных, так и мелких предприятий мы оказываем услуги страхования, сертифицирования, предлагаем широкий спектр кредитных продуктов, всевозможные виды финансирования, – сказал Борис Игошин. - Отдельно можно выделить гарантию возврата НДС, что дает возможность быстрого пополнения оборотных средств, это очень важно для экспортеров любого уровня».

Министр экономического развития региона Евгений Орачевский отметил, что открытие представительства РЭЦ, как одного из мощнейших институтов развития бизнеса в стране, оказывающих комплексную поддержку, является преимуществом для региона.

«Экспортный потенциал Иркутской области огромен, и представительство РЭЦ в регионе сможет оказывать поддержку малым и крупным компаниям. Совокупная капитализация всех структурных подразделений РЭЦ превышает 110 млрд рублей, а наличие аналитического центра дает возможность бизнесу получать качественную информацию, – подчеркнул Евгений Орачевский.

Фото с сайта правительства Иркутской области.