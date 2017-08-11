Несколько городов и районов Иркутской области затягивают подготовку к зиме

Несколько муниципалитетов Иркутской области затягивают подготовку к зиме. Как 11 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, затягивание подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, средства на которую городоввыделяются из бюджета Иркутской области, отмечаются в Зиме, Черемхово, Киренске, Мамско-Чуйском и Шелеховском районах. Представители этих муниципальных образований были вызваны на селекторную связь, которую провел заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков. «Требуем усилить работу по подготовке и жилого фонда, и теплоисточников, и замене ветхих сетей. На следующем селекторе сравним показатели», – сказал Александр Барнаков.

Также рассматривалась ситуация с подготовкой к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории военных городков. По данным на 7 августа, в них к предстоящему отопительному периоду подготовлено 64% жилого фонда, 44% объектов социальной сферы, 17 теплоисточников подготовлены на 73%. «Однако из муниципалитетов поступают сигналы о том, что подготовка жилфонда со стороны эксплуатирующих организаций не проводится или проводится очень вяло», – отметил Александр Барнаков. На совещании было решено подготовить очередное обращение правительства Иркутской области в Министерство обороны России о несвоевременной подготовке жилищного фонда к зиме.

Александр Барнаков также привел общие данные по подготовке Иркутской области к зиме: «По данным на 10 августа, к отопительному периоду 2017-2018 годов в Иркутской области подготовлено около 70% жилого фонда, более 70% тепловых, водопроводных и канализационных сетей, а также более 60% теплоисточников. Профинансировано мероприятий на сумму 1,7 млрд рублей из 4,1 млрд или 43% от плана.

Главам муниципальных образований, по итогам совещания, было поручено снизить задолженность предприятий коммунального комплекса перед ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 1,7 млрд рублей.

Фото с сайта правительства Иркутской области.