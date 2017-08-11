Несколько электричек изменят расписания на участке Касьяновка – Половина

В Иркутской области с 19 августа по 7 сентября 2017 года изменится расписание нескольких пригородных поездов. Как 11 августа сообщила пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании, это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Касьяновка – Половина. Изменения коснутся поездов № 6304, 6612, 6308, 6104, 7006, 6108, 6328, 6114, 6303, 6305, 6311, 6103,6117,6319, 7001, 7003, 6321,6325,6415, 6306.

Подробную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания»0 (www.БППК.РФ) в разделе «Расписание».

Фото из архива "Байкал Инфо".