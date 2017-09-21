Несколько электричек изменят расписание с 22 по 24 сентября на ВСЖД

С 22 по 24 сентября 2017 года на Восточно-Сибирской дороге изменится расписание нескольких пригородных электропоездов. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба магистрали. Так, поезд № 6410 «Тулун – Зима» будет отправляться из Тулуна в 7:25 (вместо 7:08), прибывать на ст. Зима в 9:47 (вместо 9:30); поезд № 7010 «Зима – Черемхово» будет отправляться со ст. Зима в 10:07 (вместо 10:02), прибывать на ст. Черемхово в 12:07 (вместо 12:02); поезд № 7006 «Черемхово – Иркутск-Пассажирский» будет отправляться со ст. Черемхово в 12:15 (вместо 12:10), прибывать на ст. Иркутск-Пассажирский в 14:37; поезд № 6402 «Тайшет – Нижнеудинск» будет отправляться из Тайшета в 8:46 (вместо 7:22), прибывать на ст. Нижнеудинск в 12:25 (вместо 10:42).

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото из архива "Байкал Инфо".