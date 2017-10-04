Несколько электричек изменят расписание 5 и 6 октября на ВСЖД

Расписание пригородных поездов № 6405, 6406, 6407, 6408 изменится 5 и 6 октября 2017 года, а также будут назначены дополнительные маршруты на Восточно-Сибирской железной дороге. Как 4 октября сообщила пресс-служба магистрали, для удобства пассажиров в нескольких районах будет организована доставка пассажиров автобусами. Так, 5 и 6 октября поезд № 6405 Тулун – Нижнеудинск отменяется и назначается поезд Тулун – Шеберта с отправлением со ст. Тулун в 07.41 и прибытием на ст. Шеберта в 08.45. Доставка пассажиров со ст. Шеберта до ст. Худоеланская будет проходить автобусом. Со ст. Шеберта по маршруту Шеберта – Худоеланская от здания вокзала автобус отправится в 09.00 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, на о.п. 4737 км, с прибытием на ст. Худоеланская в 09.45 ко времени отправления пригородного поезда № 6105.

Назначается пригородный поезд № 6105 Худоеланская – Нижнеудинск, с отправлением со ст. Худоеланская в 09.59 и прибытием на ст. Нижнеудинск в 10.55. Пригородный поезд № 6406 Нижнеудинск – Тулун отменяется, вместо него назначается поезд Нижнеудинск – Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск е в 08.12 и прибытием на ст. Худоеланская в 09.10. Доставка пассажиров со ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет проходить автобусом. Со ст. Худоеланская по маршруту Худоеланская – Шеберта от здания вокзала автобус отправится в 09.25 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п.4737 км, с прибытием на ст. Шеберта в 10.10. Назначается поезд № 6118 Шеберта – Тулун, с отправлением со ст. Шеберта в 11.15 и прибытием на ст. Тулун в 12.18. Поезд № 6407 Тулун – Нижнеудинск отменяется, вместо него назначается поезд Тулун – Шеберта, с отправлением со ст. Тулун в 15.35 и прибытием на ст. Шеберта в 16.39.

Со ст. Шеберта до ст. Худоеланская доставка пассажиров будет проходить автобусом. Со ст. Шеберта по маршруту Шеберта – Худоеланская от здания вокзала автобус отправится в 16.49 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина и о.п.4737, прибытием на ст. Худоеланскую в 17.30, ко времени отправления пригородного поезда № 6107. Назначается поезд № 6107 Худоеланская – Нижнеудинск, с отправлением со ст. Худоеланская в 17.40, и прибытием на ст. Нижнеудинск в 18.36.

Для отправления поезда № 6107 в сутках 5, 6 октября назначается поезд № 7798 Нижнеудинск – Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 14.50 и прибытием на ст. Худоеланская в 15.49. В эти же дни будет отменен поезд № 6408 сообщением Нижнеудинск – Тулун отменить и назначен сообщением Нижнеудинск – Худоеланская, с отправлением со ст. Нижнеудинск в 19.03 и прибытием на ст. Худоеланская в 20.01. Доставка пассажиров со ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет проходить автобусом.

Пригородный поезд № 7799 сообщением Худоеланская – Нижнеудинск назначается на 5 и 6 октября 2017 г. Отправляться он будет со ст. Худоеланская в 20.28, а прибывать на ст. Нижнеудинск в 21.22. Доставка от ст. Худоеланская до ст. Шеберта будет на автобусе, который от здания вокзала отправится в 20.08 с заездом по автотрассе на о.п. Вершина, о.п. 4737 км. и прибудет на ст. Шеберта в 20.50. ко времени отправления поезда № 6120. Назначается поезд № 6120 Шеберта – Тулун, с отправлением со ст. Шеберта в 21.00, Тулун и прибытие в 22.03.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото из архива "Байкал Инфо".