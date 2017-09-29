Несколько электричек Иркутской области изменят расписание и маршрут в октябре

Несколько электричек в Иркутской области изменят расписание и маршрут в октябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД. С 1 октября изменяется маршрут пригородных поездов №№ 6063, 6064, 6047 сообщением «Лена Восточная - Коршуниха» и № 6068 сообщением «Семигорск – Лена Восточная». Электрички теперь будут курсировать до станции Лена, тогда как раньше они следовали до ст. Лена-Восточная. График движения поездов остается неизменным.

Со 2 по 7 октября изменяется расписание пригородных поездов (время указано местное):

- поезд № 6304 сообщением «Черемхово – «Иркутск-Пассажирский» будет отправляться со ст. Черемхово в 04.35 (вместо 04.40);

- поезд № 6308 сообщением «Черемхово – Иркутск-Пассажирский» (в дни назначения, ежедневно, кроме субботы, воскресенья), отправление со ст. Черемхово в 06.15 (вместо 6.20);

- поезд № 6301 сообщением «Иркутск-Пассажирский – Половина» будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 06.04 (вместо 05.59);

- поезд № 6314 сообщением «Половина – Большой Луг» будет отправляться со ст. Половина в 08.45 (вместо 8.50);

- поезд № 6104 сообщением «Черемхово – Иркутск-Пассажирский», будет отправляться со ст. Черемхово в 10.05 (вместо 10.07);

- поезд № 6328 сообщением «Черемхово – Большой Луг» (ежедневно, кроме субботы), будет отправляться со ст. Черемхово в 17.15 (вместо 17.20)

- поезд № 6328 сообщением «Черемхово – Большой Луг» (по субботам), будет отправляться со ст. Черемхово в 16.55 (вместо 17.00).

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».