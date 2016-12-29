Нелегальных лесорубов задержали полицейские в Усть-Удинском районе

В Усть-Удинском районе сотрудники полиции с поличным задержали трёх жителей села Унгин Осинского района за незаконную рубку леса в районе села Долганово. Как сообщает 28 декабря 2016 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, установлено, что они спилили более 32 куб. м сосны, не имея на то соответствующих разрешительных документов. Лесному фонду был причинен ущерб на сумму свыше 255 тыс. рублей.

С места происшествия изъято три трактора, а также незаконно заготовленная древесина.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК России.

Фото из архива "Байкал Инфо.