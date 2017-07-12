Неизвестный ударил ангарчанку отрезком трубы и попытался её ограбить

В Ангарске полицейские ищут мужчину, совершившего разбойное нападение на 39-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 11 июля 2017 года около 18.45 во дворе 81 квартала города неизвестный ударил ангарчанку отрезком трубы по голове и попытался похитить её сумку. Крики о помощи привлекли внимание прохожих, и злоумышленник скрылся с места происшествия, ничего не похитив. Потерпевшую с травмой головы доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас полицейские проверяют на причастность к совершению преступления ранее судимых за аналогичные преступления граждан, опрашивают ангарчан, ищут свидетелей и очевидцев преступления.

На вид разыскиваемому 40-45 лет, его рост около 160 см., у него худощавое телосложение, европейский тип лица, нос прямой, волосы русые. Особые приметы: на лице следы от угревой сыпи. Был одет в спортивный костюм или униформу синего цвета с надписью на спине. Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обратиться по телефонам: (39552) 53-05-15 или 02.

Изображение с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.