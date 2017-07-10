Нехватку медиков и устраняющий это законопроект обсудили в Общественной палате Приангарья

Источник: Байкал Инфо
10/07/2017 - 10:14

Проблемы нехватки медицинских кадров и варианты ее решения обсудили в Общественной палате Иркутской области. Как 7 июля 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона, отдельное внимание было уделено обсуждению законопроекта «О внесении изменений в закон Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», который в июне  был принят в первом чтении. Законопроект предлагает установить, что различные меры поддержки молодых врачей, в том числе обеспечение жильем и выплату подъемных, должно проводить правительство Иркутской области. При этом данные полномочия не снимаются с органов местного самоуправления, исполняющих их в настоящее время – они также могут создавать условия для привлечения врачей, если это позволяет местный бюджет.

Председатель Ассоциации муниципальных образований, мэр Черемхово Вадим Семенов подчеркнул, что они поддерживают законопроект. По его словам, сегодня в Черемхово обеспеченность медицинскими кадрами всего 38%, в этом случае говорить о высоком качестве оказания медицинской помощи населению не приходится. «Средств на привлечение специалистов в дотационном городском бюджете нет», –  констатировал Семенов, отметив, что в подобной ситуации находится большинство муниципалитетов региона. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко рассказал, что на укомплектование всех учреждений здравоохранения кадрами на 100%, обеспечив их жильем и подъемными, потребуется 19 млрд рублей. Вадим Семенов возразил, что реальные обязательства бюджета будут меньше, потому что у районов также есть собственные возможности, например, в Черемхово есть общежитие, которое находится в областной собственности и сейчас не используется. Его можно было бы использовать для расселения медицинских кадров.

Председатель думы Братска Лариса Павлова сообщила, что за пять лет в город приехало 225 врачей, а уехало и вышло на пенсию 209. Таким образом, прирост составил всего 16 человек. И это несмотря на то, что муниципалитет в меру сил пытается привлекать врачей, в частности, им оплачивается первоначальный взнос за квартиру по ипотеке. Депутаты Братска, также дали положительное заключение на законопроект.

О том, что решить проблему нехватки кадров в здравоохранении своими силами муниципалитет не может, рассказал и мэр Саянска Олег Боровский. Сейчас городу не хватает 55 врачей, при этом у мэра уже набралось 16 ходатайств о предоставлении жилья медикам, но жилого фонда в распоряжении муниципалитета нет. Кроме того, федеральное законодательство дает право территориям выделять жилье врачам, только если в очереди нет малоимущих, а таковых несколько тысяч.

Некоторые главные врачи выразили опасение, что в случае принятия законопроекта муниципалитеты перестанут оказывать помощь по привлечению специалистов. При этом каждый из них признал, что дефицит персонала – как высшего, так и среднего звена – серьезный. И та помощь, которую они получают от местных властей сейчас, явно недостаточная. И каждый выступающий согласился с тем, что перемены необходимы.

«Депутатский корпус серьезно озабочен тем, что происходит в здравоохранении Иркутской области. Ситуация даже в крупных городах по обеспеченности кадрами не самая благополучная, а в отдаленных районах области тем более. Для нескольких бездотационных муниципалитетов региона норма поддержки врачебных кадров за счет местного бюджета приемлемая, для дотационных – нет. У мэра есть 38 полномочий, которые нужно выполнить в первую очередь. В обход этих полномочий браться за обеспечение врачей жильем или подъемными – уголовное преступление. Каким образом тогда решать проблему нехватки врачей и очередей в поликлиниках? Никто не должен быть поставлен перед необходимостью работать в ущерб закону. Законопроект прошел только первое чтение, в рамках последующих чтений он может обсуждаться с привлечением большого числа экспертов для выработки наиболее взвешенного решения», – отметил председатель ЗС Сергей Брилка. Спикер также выразил мнение, что, возможно, лишь жильем врача в территорию завлечь и не удастся. «Привлекать и уговаривать должны три человека – главный врач, мэр и представитель правительства, предоставляя дополнительные социальные гарантии», –  подчеркнул Сергей Брилка.

 Председатель областного парламента также привел цифры, сравнив бюджет Иркутской области и Крыма, где в июне проходил Ливадийский форум. «Недавно я был в Крыму и общался со своим коллегой председателем Государственного совета республики Владимиром Константиновым. Бюджет республики 56 млрд рублей при населении в 2,5 млн жителей. У нас в Иркутской области при почти таком же количестве жителей бюджет 132 млрд рублей, из которых без малого 50 млрд рублей мы тратим на здравоохранения. А следовательно, мы не можем говорить о том, что у области нет ресурсов для создания условий по оказанию доступной и качественной медицинской помощи», – подчеркнул Сергей Брилка.  

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области. 

Метки: Общество, Администрация Саянска, Администрация Черемхово, Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, Боровской Олег, Законодательное собрание Иркутской области, Иркутская область, Министерство здравоохранения Иркутской области, Общественная палата Иркутской области, Семёнов Вадим, Ярошенко Олег, Брилка Сергей, Здравоохранение
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