Недоношенных детей станет принимать на реабилитацию центр «Багульник» в Ангарске

Пациентов в возрасте до года станет принимать Центр медицинской реабилитации для детей и подростков «Багульник» города Ангарска с сентября 2017 года. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Иркутской области Елену Попову.

«У родителей недоношенных детей, детей с ранними признаками нарушения развития появится возможность получать полноценный комплекс реабилитационных мероприятий с момента выписки из стационара. При своевременной и правильной реабилитации медицинские специалисты смогут добиться улучшения состояния у маленьких пациентов, для этого в учреждении уже накоплен опыт, который помогает работать с детьми с особыми потребностями», – подчеркнула Елена Попова.

Для комфортного пребывания матери с ребенком палаты «Мать и дитя» в «Багульнике» обеспеченны современной мебелью, детскими кроватками, пеленальными столиками, душевыми кабинами. Организована работа молочной кухни. За детьми будут наблюдать педиатр, невролог, врач лечебной физкультуры, физиотерапевт, мануальный терапевт, врач функциональной диагностики. Для каждого ребенка на основании комплексного обследования медицинские специалисты разработают индивидуальный план реабилитации, который по показаниям включит в себя рекомендации по полноценному питанию, водолечение, лечебную физкультуру, процедуры физиотерапии, массаж, реабилитацию в лечебно-реабилитационных в кроватях «Сатурн». При необходимости привлекаются для консультаций и обследований узкие специалисты.

По словам главного врача ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» Валерия Голубева, раннее выявление проблем развития недоношенного ребенка – это залог успешной реабилитации. Ее необходимо начинать как можно раньше. Вся медицинская помощь маленьким пациентам будет оказываться за счет средств обязательного медицинского страхования.

Фото из архива "Байкал Инфо".