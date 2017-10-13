Небольшой снег ждут в Иркутской области 14 октября

В Иркутской области 14 октября ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой и умеренный мокрый снег и снег, утром при прояснении возможен туман. Как сообщает Иркутскгидромет, ветер подует западный, юго-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Температура ночью -2,-7 градусов, при прояснении -10,-15 градусов, днём 0,+5 градусов, при облачной погоде до -5 градусов.

В Иркутске 14 октября также ожидают переменную облачность, но без осадков. Ветер будет дуть западный, юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью составит -5,-7 граудсов, днём +3,+5 градусов.

В Иркутской области 15 октября прогнозируют переменную облачность, местами в северных и верхнеленских районах пройдёт небольшой и умеренный снег. Ветер будет дуть западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью составит -5,-10 градусов, при прояснении -13,-18 градусов, днем +4,+9 градусов, местами до 0, в северных районах -1,+4 градуса, при облачной погоде -2,-7 градусов.