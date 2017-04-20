Неадекватную женщину с обрезом задержали во дворе школы в Ангарске

Женщину с обрезом в руках задержали на территории одной из школ в Ангарске. Как 18 апреля 2017 года сообщила телекомпания «Актис», видео задержания выложили в Интернет очевидцы, которые и вызвали полицейских, обратив внимание на неадекватное поведение женщины.

«Обстоятельства, при которых данное оружие оказалось у женщины, в настоящее время проверяются. Оружие изъято, опасности на текущий момент не представляет. Известно, что при себе у задержанной был обрез, а прогулку по школьному двору женщина совершала в будний день, когда шли уроки», – прокомментировал заместитель начальника по общим вопросам УМВД России по Ангарскому городскому округу Игорь Газинский.

Фоото и видео с канала телекомпании "Актис" на сайте YouTube.