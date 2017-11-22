Не в полной мере эффективной сочли работу министерства молодёжной политики депутаты ЗС

Работы министерства молодёжной политики Иркутской области нельзя в полной мере назвать эффективной, заявил председатель комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Геннадий Нестерович на заседании 21 ноября 2017 года. Вместе с тем депутаты рекомендовали увеличить финансирование региональной программы «Молодежная политика» по итогам обсуждения результатов проведенного Контрольно-счетной палатой анализа эффективности реализации программы, сообщает пресс-служба ЗС.

Аудитор КСП Юлия Махтина рассказала, что с 2014 года по 2018 год ежегодное финансирование программы составляло от 79 до 156 млн рублей. Отмечено, что мероприятия программы не в полной мере отражают основы государственной политики в данной сфере, в частности, в ней нет мероприятий, касающихся инновационного развития и поддержки предпринимательской активности молодёжи.

Подробнее аудитор остановилась на вопросах организации и проведения в рамках программы молодёжного лагеря «Байкал 2020». Расходы на него выросли с 7,5 млн рублей в 2014 году до 11,4 млн рублей в 2017 году, вместе с тем количество участников сократилось с 750 до 550 человек. Аудит показал, что практически отсутствует социально-экономический эффект от проведения лагеря. В следующем году КСП планирует провести аналитическое мероприятие и проверить эффективность работы лагеря за последние два года. По мнению парламентариев, было нерациональным сделать основной темой работы лагеря в 2017 году экологию, что и привело к сокращению участников. Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова подчеркнула, что результатом работы лагеря должна стать реализация конкретных проектов, предложенных и разработанных молодыми людьми.

Она рассказала, что при формировании областного бюджета на 2018 год совместно с региональным министерством молодёжной политики и аудиторами КСП было предложено увеличить финансирование программы в 2018 году на 21 млн до 171 млн рублей. При этом отмечается, что и этих средств будет недостаточно, и по-прежнему останутся актуальными вопросы патриотического воспитания молодежи, на этот раздел выделяется всего около 8% от общего объема финансирования программы, проблема нехватки кадров в учреждениях сферы молодёжной политики и ряд других.

«Почти два года назад было создано это министерство, и сегодня его работу нельзя назвать в полной мере эффективной. Наша общая задача – сделать его по-настоящему действующим, наполнить финансированием и добиться конкретных результатов», – подытожил председатель комиссии Геннадий Нестерович и предложил проработать вопрос об увеличении финансирования программы в рамках работы над проектом областного бюджета во втором чтении.