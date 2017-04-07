Не превратятся в реки федеральные трассы в Иркутской области во время паводка

На федеральных трассах Иркутской области убирают снег с откосов, кюветов, очищают водопропускные трубы, проверяют мосты. Так Упрдор «Прибайкалье» готовится к предстоящему ледоходу на реках, сообщил главный инженер ведомства Виктор Панов на пресс-конференции 7 апреля 2017 года. Снег активно тает, уже через неделю начнётся вскрытие рек ото льда, так что требуется обеспечить безопасность трасс. Там в случае необходимости будут установлены противоналедные заборы и щиты.

Дорожники вместе со специалистами ГУ МЧС по Иркутской области определили участки дорог с повышенной опасностью, которые могут быть затоплены во время паводка. Таких 26, среди них 4-5 участков – в Тулунском районе 507-536, 81-89 км и особенно 535 - 547 км по дороге «Вилюй». Как уточнил Виктор Панов, опасными считаются места, где уже происходили чрезвычайные ситуации, например, близко подходила вода к дороге.

Созданы 22 аварийные бригады (250 человек), наготове 187 машин для предотвращения последствий паводков, а также заготовлено 38 560 кубометров инертных материалов. За опасными участками на время весенних паводков закреплены ответственные, ведётся круглосуточное дежурство. За ледоходом будут следить и с неба – запланировано применение беспилотников.