Не менее 200 нерп погибли в Байкале от неизвестных причин

Источник: Байкал Инфо 23/11/2017 - 18:12

Не менее 200 нерп погибли в Байкале в ноябре 2017 года, точные причины не установлены. Как сообщает Байкальский филиал ФГБНУ «Госрыбцентр», с 14 ноября случаев выброса мертвых особей нерпы больше не фиксируется.

Признаков антропогенного воздействия не обнаружено. По данным Росприроднадзора, содержание вредных веществ в воде в местах предполагаемой гибели не превышает предельно допустимых норм. По результатам исследования сотрудников ветеринарных служб 11 особей выявлен антиген энтерита, еще в двух особях – паровирусный гепатит. Вирус чумы не был обнаружен. Проводятся дополнительные исследования.

Как говорят специалисты Байкальского филиала,  одна из возможных причин массовой гибели нерпы – высокая плотность популяции и включение механизмов саморегуляции численности животных. По данным государственного доклада по состоянию Байкала, в 2015 году общее поголовье пресноводного тюленя составляло 128,7 тыс. особей.

 

Метки: Общество, Байкальский филиал ФГБНУ «Госрыбцентр», Животные, Иркутская область, Байкал, Бурятия, Природа
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