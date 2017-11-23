Не менее 200 нерп погибли в Байкале от неизвестных причин

Не менее 200 нерп погибли в Байкале в ноябре 2017 года, точные причины не установлены. Как сообщает Байкальский филиал ФГБНУ «Госрыбцентр», с 14 ноября случаев выброса мертвых особей нерпы больше не фиксируется.

Признаков антропогенного воздействия не обнаружено. По данным Росприроднадзора, содержание вредных веществ в воде в местах предполагаемой гибели не превышает предельно допустимых норм. По результатам исследования сотрудников ветеринарных служб 11 особей выявлен антиген энтерита, еще в двух особях – паровирусный гепатит. Вирус чумы не был обнаружен. Проводятся дополнительные исследования.

Как говорят специалисты Байкальского филиала, одна из возможных причин массовой гибели нерпы – высокая плотность популяции и включение механизмов саморегуляции численности животных. По данным государственного доклада по состоянию Байкала, в 2015 году общее поголовье пресноводного тюленя составляло 128,7 тыс. особей.