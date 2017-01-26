Не допустить строительство ГЭС на Селенге в Монголии намерен глава МИД России

Министерство иностранных дел РФ активно занимается урегулированием ситуации со строительством монгольской ГЭС на реке Селенга и ее притоках, впадающих в Байкал. Об этом сообщает 25 января 2017 года РИА «Новости». По словам министра Сергея Лаврова, есть возможность удовлетворить потребности Монголии в электроэнергии без риска для экосистемы Байкала, который несет строительство электростанции.

Монголия планировала построить ГЭС на реке Селенга и её притоках, однако Россия заявляла о существенных экологических рисках проекта, потому что Селенга дает около 50% притока воды в Байкал. При этом Россия заявляла, что готова содействовать Монголии в компенсировании недостатка энергии в этой стране. Экспорт электроэнергии в Монголию из РФ в 2015 году, по данным "Интер РАО", составил 284 миллиона кВтч, за первые девять месяцев 2016 года — 237 миллионов кВтч.

«Конечно, мы знаем об этой проблеме. Мы активно занимаемся урегулированием этой ситуации. В ходе прошлогоднего визита в Монголию я лично с президентом Монголии на эту тему говорил. Наши руководители, президенты, председатели правительства в ходе контактов с руководством Монголии эту тему затрагивают, но помимо, так сказать, обозначения проблемы, мы монгольским коллегам по линии соответствующих экономических наших ведомств передали свои оценки ситуации и свои предложения о том, как её решить без строительства гидроэлектростанции», - сказал Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, отвечая на вопрос, участвует ли МИД РФ в защите интересов нашей страны по этому вопросу.

Фото "Байкал Инфо"