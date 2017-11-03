Назначить и.о. ректора ИГУ Александра Аргучинцева попросит Минобрнауки учёный совет вуза

Источник: Байкал Инфо
03/11/2017 - 14:30

Ходатайство о назначении с 6 декабря 2017 года и.о. ректора Иркутского государственного университета Александра Аргучинцева, срок трудового договора которого в должности ректора истекает 5 декабря, направит в Министерство образования и науки России учёный совет вуза. Такое решение было принято большинством голосов на внеочередном заседании 3 ноября.

Напомним, 30 ноября состоялось конференция работников и студентов ИГУ по выборам ректора. Александр Аргучинцев получил 55 голосов, проректор по научной работе Александр Шмидт – 54 голоса, четыре бюллетеня оказались испорченными. Таким образом, выборы ректора были признаны несостоявшимися. Их дальнейшую судьбу определит Минобрнауки. 

Метки: Общество, Аргучинцев Александр, Иркутская область, Иркутский государственный университет, Шмидт Александр, Образование, Отставки и назначения
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