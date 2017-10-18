Назначен новый глава Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ

Руководитель Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков представлен губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Как напоминает 18 октября 2017 года пресс-служба правительства Приангарья, новый глава ведомства назначен указом президента РФ Владимира Путина.

Справка. Вячеслав Сухоруков родился 23 ноября 1965 года в Улан-Удэ в Бурятии. В 1987 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета, работал в органах прокуратуры Бурятии. Был следователем, старшим следователем, заместителем прокурора Железнодорожного района вУлан-Удэ, начальником отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Бурятия, с 1998 по 2007 гг. являлся прокурором Советского района города Улан-Удэ Республики Бурятия. В 2007 году возглавлял следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия.

Награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», имеет почетное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия».

​Фото с сайта правительства Иркутской области.