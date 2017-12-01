Навигация на Ангаре закрылась 1 декабря

Источник: Байкал Инфо 01/12/2017 - 17:46

Навигации на Ангаре в Иркутской области закрыта с 1 декабря 2017 года до 1 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. На реке начался ледостав, так что выходить на маломерных судах в это время года опасно для жизни. Осколки льда из-за заберегов и шуги могут повредить корпус судна, а также двигатели, что может привести к происшествиям.

Сотрудники МЧС призывают воздержаться от пользования личными плавательными средствами после закрытия навигации. Более того, практически весь ведомственный флот находится на консервации до весны. Тем не менее, инспекторы продолжают пешие и автомобильные патрулирования прибрежных зон. В случае крайней необходимости, например, для ликвидации чрезвычайных ситуаций, происшествий и предпосылок к ним, личным составом могут быть задействованы суда на воздушной подушке и аэроглиссеры.

ТЕГИ #Общество, Безопасность, #Иркутская область, ГУ МЧС по Иркутской области, Транспорт
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