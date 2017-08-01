Население Иркутской области уменьшилось за полгода на 2,2 тыс. человек

Численность постоянного населения Иркутской области на 1 июля 2017 года составила 2406,7 тыс. человек и уменьшилась за полугодие на 2,2 тыс. человек за счёт естественной и миграционной убыли населения. Об этом 1 августа сообщает Иркутскстат. За шесть месяцев родились 15825 человек, 15933 умерли, в том числе 115 – дети до года. Таким образом, естественная убыль составила 108 человек. В прошлом году за тот же период появились на свет 17623, ушли в лучший мир – 16455, в том числе 110 детей до года, в итоге была зафиксирована естественная прибыль в 1168 человек. Так что число родившихся снизилось на 10,2%, а умерших – на 3,2%.

За шесть месяцев зарегистрировано 8343 брака и 5720 разводов. На 1000 браков пришлось 686 разводов. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года браков зарегистрировано больше на 17,9%, разводов – на 2,5%.

По сравнению с январем-июнем прошлого года число прибывших в область увеличилось на 3,1%, выбывших – на 1,8%, миграционная убыль сократилась на 344 человека (на 13,8%). Всего уехало из Иркутской области на 2141 человека больше, чем приехало, в основном, люди переезжают в другие регионы России.