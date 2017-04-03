Население Бурятии против ГЭС на Селенге из-за экологических угроз Байкалу

Население Бурятии против строительства каскада водохранилищ ГЭС в Монголии на реке Селенга, которая впадает в Байкал и является её основным истокам. Об этом 31 марта 2017 года шла речь на заседании в Улан-Удэ по итогам проведения общественных консультаций, которые прошли с 20 по 31 марта в десяти районах республики и собрали более 1300 человек. Люди считают, что строительство нанесёт вред Байкалу и прибрежным районам. Монгольская сторона намерена провести дополнительные экологические исследования, оценку воздействия на окружающую среду проекта ГЭС.

«Этот вопрос для жителей Бурятии очень сложный. Вы знаете, что республика уже 22 года находится в так называемом маловодном периоде, поэтому вопрос строительства гидроэлектростанции на территории Монголии нас не может не беспокоить, поскольку на наших глазах все последствия маловодного периода – понижение уровня Байкала, исчезновение воды в колодцах и скважинах у местного населения», – отметил и.о. министра природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов.

По сообщению представителей общественных организаций, которые принимали активное участие в консультациях, население высказывает опасение, что необратимые негативные изменения скажутся не только на уровне воды в Байкале, но также на её качестве, в частности жителей Бурятии беспокоят вопросы санитарно-гигиенических рисков при наполнении водохранилищ каскада ГЭС. Кроме того, местных жителей волнует вопрос популяции, миграции и нереста рыб. В свою очередь представители Монголии заявили, что население Бурятии не имеет достаточно информации о проекте и возможных рисках. «Население не ознакомлено с оценкой воздействия на окружающую среду, наоборот, имеет ложные и сомнительные представления, которыми его снабдили далеко не профессиональные общественные организации», – заявили монгольские делегаты. Бурятские общественники возразили им, сказав, что никто не вводил население в заблуждение, более того они помогали населению перед общественными слушаниями понять техническое задание и проект строительства ГЭС.

Как рассказал эксперт по гидроэлектростанциям Монголии Г. Ендонгомбо, ещё до начала общественных слушаний Монголия подготовила предварительное технико-экономическое задание, которое отвечает на общие вопросы по оценке воздействия на окружающую среду от реализации проекта, а также возможные социальные последствия. Кроме того, от российских экспертов были получены данные по выявлению причин снижения уровня Байкала и последующих за этим последствий, например, исчезновение воды в колодцах и продолжающиеся торфяные пожары. К 2019 году Монголия планирует провести экологические исследования, оценку воздействия на окружающую среду и подготовить технико-экономическое задание по проекту строительства каскада водохранилищ ГЭС в бассейне реки Селенга. «В следующие два года монгольская сторона получит результаты исследований и примет окончательное решение по проекту. Я предлагаю российской стороне также параллельно провести свои исследования с привлечением специалистов», – отметил Г. Ендонгомбо.

Техническое обоснование проекта «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ» разработала компания «Минис». Проект предусматривает отвод воды из реки Орхон и ее переброску по системе трубопроводов в южную часть Гоби через провинции Булган, Тув и Дундгоби. Кроме того, он предусматривает строительство плотины и водозаборных сооружений примерно в 300 км от Улан-Батора и 30 км от провинции Булган. Основной трубопроводный комплекс будет состоять из трёх отдельных трубопроводов для транспортировки воды, насосных станций и вспомогательных сооружений, необходимых для водоснабжения населения вдоль трубопровода, а также подачи воды в города Мандалгоби и Даланзагдат и на месторождение Ою-Толгой. Строительство плотины предполагает строительство ГЭС мощностью 30 МВт для энергоснабжения северное части Монголии.

Директор КОО «Престиж» Ш. Ганзориг рассказал, что Монголия изучила все альтернативные варианты улучшения водоснабжения в Южно-Гобийском регионе – как подземных, так и поверхностных вод. Было установлено, что строительство каскада водохранилищ ГЭС на реке Селенга является самым приемлемым и технически осуществимым вариантом. «Многие ссылаются, что проект по регулированию стока реки Орхон и строительства каскада водохранилищ ГЭС – это гидроэнергетический проект. Но я хотел бы подчеркнуть, что это проект водоснабжения населения Монголии», – отметил Ш. Ганзориг.

Как сообщил научный сотрудник Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Дмитрий Матафонов, важно понимать, сколько воды Байкала безвозвратно потеряется, если в Монголии появятся водохранилища, потому что Селенга обеспечивает более 50% притока воды. «Актуальным вопросом является перераспределение стоков воды по сезонам. Уже сейчас известно, что зимой сток будет в пять раз больше, а летом – будет меньше не менее чем в два раза», – сообщил учёный.

«Должна быть проведена оценка вопроса обмеления Байкала, падения уровня воды в озере, а также снижения уровня стока реки Селенга», – отметил Ш. Ганзориг. Он также сказал, что более детально будет изучен вопрос санитарно-гигиенических рисков при затоплении каскада водохранилищ ГЭС, разработан детальный план по устранению и смягчению воздействий на популяции рыб.

Следующие общественные слушания по проекту пройдут в районах Иркутской области, прилегающих к Байкалу.

Фото газеты "Номер один"