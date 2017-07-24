Нарушителей ПДД среди водителей квадроциклов ловят в Ольхонском районе

Источник: Байкал Инфо
24/07/2017 - 11:44

В Ольхонском районе полицейские практически ежедневно выявляют нетрезвых водителей мотоциклов, скутеров и квадроциклов, которых привлекают к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ. Как сообщает 24 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с каждым из нарушителей, которые, как правило, передвигаются по районным дорогам на своём транспорте без защитных мотошлемов и на высокой скорости, в ходе проводимых рейдов также проводят профилактические беседы. Полицейские напоминают, что с начала лета в Иркутской области зарегистрировали 139 ДТП с участием мототранспорта, в которых 10 человек погибли и 161 получил травмы различной степени тяжести.

Фото и видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Общество, ГУ МВД России по Иркутской области, Ольхонский район
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