Нарушителей ПДД среди водителей квадроциклов ловят в Ольхонском районе

В Ольхонском районе полицейские практически ежедневно выявляют нетрезвых водителей мотоциклов, скутеров и квадроциклов, которых привлекают к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ. Как сообщает 24 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с каждым из нарушителей, которые, как правило, передвигаются по районным дорогам на своём транспорте без защитных мотошлемов и на высокой скорости, в ходе проводимых рейдов также проводят профилактические беседы. Полицейские напоминают, что с начала лета в Иркутской области зарегистрировали 139 ДТП с участием мототранспорта, в которых 10 человек погибли и 161 получил травмы различной степени тяжести.

Фото и видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.