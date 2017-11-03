«Народные инициативы» в Иркутской области будут совершенствоваться

Совершенствовать программу «Народные инициативы» планирует Законодательное собрание Иркутской области. Об этом 3 ноября 2017 года на межрегиональном семинаре, посвященном развитию инициативного бюджетирования в регионах России, заявил спикер ЗС Сергей Брилка. По его словам, область с 2011 года эффективно реализует эту программу. За это время были выполнены более 11 тысяч проектов, которые выполнялись при активном участии граждан, за шесть лет на них затратили 3,3 млрд рублей. Так, 3359 проектов были реализованы в сфере благоустройства и ЖКХ, 1935 – в сфере культуры, 933 – в сфере спорта и молодежи, 734 – в сфере ремонта и содержания дорог, 526 – в сфере здравоохранения и 550 – в сфере обеспечения пожарной безопасности.

«Народные инициативы нам показали, что в поселениях и маленьких городах люди стремятся обустроить общественную среду, дать возможность детям и молодежи заниматься любимыми делами. Люди хотят менять жизнь вокруг себя, менять пространство, – отметил председатель ЗС. – Мы людям дали этот инструмент и сейчас его нужно совершенствовать и усиливать, поэтому на следующий год мы увеличением финансирование на 150 млн рублей, в итоге на «Народные инициативы» будет уже направлено 650 млн рублей».

Важность программы отметила исполнительный директор ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская. По её словам, зачастую у муниципалитетов не остается средств на благоустройство и решение важных вопросов, поэтому финансирование в рамках «Народных инициатив» становится хорошим подспорьем для решения вопросов местного значения. «Местные власти эффективно используют это средства – укрепляют материальную базу, проводят ремонты социальных учреждений, ремонтируют тротуары и дворы, огораживают места захоронений, проводят освещение в отдаленных районах», – рассказала Зоя Масловская.

О том, что Иркутская область стала передовиком инициативного бюджетирования, напомнил руководитель центра инициативного бюджетирования научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Владимир Вагин. «Само название появилось во многом из-за того, что мы знали о программе «Народные инициативы», реализуемой в Иркутской области с 2011 года. Я знаю, что не много регионов, начавших такие программы в 2010-2011 годах, сохранили их до сегодняшнего дня. Область в этом отношении передовик. Еще надо поискать регионы, в которых этот проект достиг бы такого масштаба», – сказал Владимир Вагин.

Он рассказал, что в 2016 году объём региональных субсидий на реализацию программ составил 5,1 млрд рублей, тогда как в 2015 году –1,4 млрд рублей. При этом Иркутская область является рекордсменом среди регионов России по объёмам финансирования. Кроме того, в последнее время регионы стали все больше устанавливать свои собственные программы, в рамках которых вместе с населением решают местные проблемы, не ожидая федерального финансирования. Кроме того, инициативным бюджетированием заинтересовались на самом высоком уровне. «Сегодня на федеральном уровне ещё пока не сложилась система, которая бы предполагала возможность включения проектов, основанных на участии граждан, в государственные программы. Конечно, есть единичные примеры, вроде приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды», где участие граждан изначально было заложено. Но это едва ли не единственный пример такого рода. Сегодня мы ратуем за то, чтобы такие расходы появлялись в составе государственных программ», – отметил Владимир Вагин.