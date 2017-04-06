Наркопритон организовал неоднократно судимый иркутянин в своей квартире

Неоднократно судимый иркутянин организовал в своей квартире наркопритон. Как 6 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в марте полицейским поступила информация, что в одну из квартир дома на улице Свободы регулярно посещают люди, находящиеся в наркотическом опьянении. Оперативники установили, что ранее неоднократно судимый 38-летний владелец квартиры в течение нескольких месяцев предоставлял своё жилище наркозависимым, чтобы те могли употреблять там одурманивающие вещества. При проведении обыска в доме подозреваемого сыщики обнаружили многочисленные шприцы, ампулы, упаковочный материал, остатки наркотических препаратов.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Правоохранительные органы напоминают о том, что в рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью» любой гражданин может обратиться в ближайший отдел полиции с информацией о реализации запрещенных веществ или о фактах притоносодержательства по телефонам: 02 либо 8 (3952) 21 68 05 или 102 - с мобильного телефона.

Фото из архива "Байкал Инфо".