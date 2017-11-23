Написать письмо дикому зверю или птице призывают малышей в Иркутской области

Написать письмо любому дикому зверю или птице приглашает малышей и учеников 1-5 классов школ Иркутской области «Заповедное Прибайкалье» по проекту «Письма животным». Как уточнили 23 ноября 2017 года «Байкал Инфо» в ведомстве, ребёнок гарантировано получит ответ от лица любимого животного, в котором будет информация о его среде обитания, о его повадках и так далее.

Цель проекта – формирование бережного отношения к природе и окружающему миру у детей и взрослых, вклад в поддержку и сохранение биоразнообразия природы.

Участниками проекта могут быть школы, детсады, центры дополнительного образования, детские библиотеки, для этого необходимо до 31 декабря зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh4wRGXXZskxgnQoqzx_Tjj4Rp0mbIVv_M7bFDuHGRY7LGxA/viewform. Предполагается, что отвечать на письма детей от имени диких животных будут волонтёры – старшеклассники, студенты профильных вузов, педагоги и методисты образовательных организаций, сотрудники ООПТ. См проект рассчитан до декабря 2018 года. Взрослым участникам проекта разошлют комплект методических материалов в электронном виде. По вопросам обращаться по тел.: 8(3952) 35-06-15, доб. 122, в отдел экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».