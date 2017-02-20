Награды за коллекции голубей получили два жителя Зиминского района

Два жителя Зиминского района получили награды межрегиональной выставки домашних голубей, организованной Урало-Сибирской ассоциацией голубеводов-любителей. Как сообщает 20 февраля 2017 года пресс-служба района, диплом и золотую медаль за активное участие в выставке привез из Челябинска голубевод Владимир Дыкус. Первое место за коллекцию свердловских голубей получил Виктор Тряпкин.

Владимир Дыкус вот уже 10 лет практикует разведение бойных чебаркульских голубей, родиной которых считается Южный Урал, Челябинская область. Именно эту породу птиц он представлял на межрегиональной выставке. За многие годы В. Дыкус успел передержать все бойные породы: северо-кавказских, армавирских, узбекских, благодаренских, свердловских и многих других. Это нарядные, хорошо сложенные птицы с отличными летными качествами. Сегодня в его двух питомниках содержится не менее 70 голубей. Периодически, чтобы не выводилась порода, Владимир приобретает новых голубей, продает старых из своей коллекции. Информация о нём, как и о других любителях, быстро разлетается среди голубеводов разных регионов. К В. Дыкусу приезжают из Ангарска, Иркутска, Читы, Тулуна, Братска.

В хозяйстве у Владимира Дыкуса не только бойная птица. Есть декоративные и мясные породы. Из декоративных красой птичьего двора являются якобины, куры и павлины. Первого петуха породы брама на одной из выставок ему подарил иркутский голубевод. Этот брама считается мясной породой, но здесь его держали как домашнего любимца, для души. Далее купили еще три породы кур: шёлковых китайских, у них нет перьев, покрыты пухом; кохинхин, концы перьев у них как будто подведены маркером; и голландских хохлатых, отличающихся наличием своеобразной шапочки на голове. Затем пошли падуаны, султанки, фениксы, шелковые, карликовые и т.д. Так появился в хозяйстве большой добротный курятник, с отдельным отсеком для каждой породы.

Самым необычным для Зимы стало появление павлинов, которых Владимир привёз с одной из выставок. Сначала приобрел индийских в Челябинске, затем белых в Москве. А затем, с появлением инкубатора, стали выводить новую породу - Арлекино. Эта птица стала экзотикой для семьи. В планах новое увлечение - разведение индейки. Причём это единственная птица, которая рассматривается как продукт. А еще она нужна, для выведения павлиньих яиц.