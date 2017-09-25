Наехавшая на ребёнка братчанка заплатила моральный вред в размере 123 тыс. рублей

Источник: Байкал Инфо
25/09/2017 - 17:41

Жительница Братска, которая, находясь за рулём автомобиля, наехала на пятилетнего мальчика, по решению суда оплатила моральный вред в размере 123 тыс. рублей. Как сообщает 25 сентября 2017 года пресс-служба УФССП по Иркутской области, в результате ДТП ребёнок физически не пострадал. Однако малышу понадобилась помощь детского психолога, чтобы справиться с эмоциональными и поведенческими проблемами.

По решению Братского городского суда виновница аварии обязана возместить моральный вред. Добровольно сделать это она отказалась. Тогда судебные приставы изъяли у женщины дорогостоящий телефон. В течение нескольких дней долг был оплачен полностью.

Метки: Деньги, Происшествия, УФССП России по Иркутской области, ДТП, Братск
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