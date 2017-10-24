Надземный переход строят в районе курорта «Ангара» в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
24/10/2017 - 16:39

В Иркутске началось строительство надземного пешеходного перехода на ул. Боткина в районе остановки общественного транспорта "Курорт "Ангара". Как сообщает 24 октября 2017 года пресс-служба администрации города, строители приступили к устройству фундаментов опор. Завершить строительство перехода планируют в середине декабря. К нему также должны сделать безопасные подходы и оборудовать подъемное устройство для маломобильных групп населения, а также  выполнить благоустройство прилегающей территории и провести освещение.

Как сообщил и.о. председателя комитета по градостроительной политике Александр Ким, перехода строят по муниципальной программе «Дороги города Иркутска на 2013 – 2019 годы». На это из городского бюджета выделено более  20 млн рублей.

Фото с сайта администрации Иркутска.

Метки: Общество, Безопасность, Администрация города Иркутска, Транспорт, Иркутск
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