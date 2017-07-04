Начинающего сёрфингиста спасли на Байкале сотрудники ГИМС

Начинающего серфингиста спасли сотрудники ГИМС на Байкале. Как 4 июля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, инцидент произошел 2 июля, когда иркутянин, проводивший выходные с друзьями в районе поселка Большое Голоустное, решил покататься на видсерфинге. Заплыв довольно далеко от берега, мужчина упал воду, и из-за отсутствия навыков управления доской и небольшой поломки он не смог самостоятельно вернуться на берег. Друзья заметили, что серфингист долгое время находится на одном месте примерно в полутора километрах от берега. Они сообщили о случившемся дежурившим неподалеку сотрудникам ГИМС. На патрульном катере инспекторы доставили мужчину к берегу. Несмотря на то, что он провел в воде более 40 минут, медицинская помощь ему не потребовалась.

«Пока шли до берега, ознакомили пострадавшего с правилами безопасного поведения на воде. На собственном примере люди быстрее учатся. Мы ежедневно направляем массу усилий, чтобы донести до населения опасность водной стихии. Хотелось бы, чтобы и сами люди должным образом заботились о своей жизни и безопасности своих близких, находясь на водоемах», – прокомментировал инспектор Голоустненского участка ГИМС Андрей Осипчук.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.