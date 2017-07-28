Началось строительство нового здания Иркутского областного суда

В Иркутске 28 июля 2017 года состоялась закладка первого камня в блок нового здания Иркутского областного суда. В торжественной церемонии принял участие председатель Законодательного собрания, заслуженный строитель России Сергей Брилка, который поздравил с этим знаменательным событием работников сферы правосудия и всех жителей Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

«Ровесник нашего региона, Иркутский областной суд, представляет собой один из крупнейших и профессиональных судейских коллективов России. За это время менялось многое: менялась область, совершенствовалось право, соответствующим образом менялся и областной суд. Сегодня особое внимание в работе судебной системы нашего региона уделяется повышению качества осуществления судопроизводства и уровня доступности правовой защиты для граждан. А это подразумевает и создание необходимых условий для работы судов, решение ряда организационных, материально-технических задач», – сказал Сергей Брилка. Он также отметил важность того, что при проектировании здания были учтены все современные нормы и требования, – он будет оборудован по последнему слову техники.

Строительство нового здания суда предусмотрено федеральной целевой программой «Развитие судебной системы Российской Федерации». Согласно проекту здание будет состоять из трех блок-секций в пять, девять и десять этажей соответственно. Общая площадь здания – свыше 17 тыс. кв. м. Стоимость строительства составит более 1,4 млрд рублей. В корпусах разместятся оборудованные по последнему слову техники залы судебных заседаний, включая помещения (в том числе для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей). Кроме того, предусмотрены кабинеты для адвокатов, комнаты для присяжных, свидетелей, комната доврачебной помощи, пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями, архив и служебные помещения, подземная парковка. По расчётам проектировщиков, строительство займет четыре года.

В свою очередь, Сергей Брилка обращаясь к представителям строительной организации – ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», заметил, что все строительные работы возможно выполнить и в более короткие сроки, что важно для обеспечения комфортных условий как работников судебной системы, так и граждан. По словам гендиректора компании Виктора Ильичева, под кровлю возвести здание планируется уже к следующему году.

С приветственными словами также выступили член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Иркутской области Виталий Шуба, мэр города Иркутска Дмитрий Бердников, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, представители регионального минстроя, судебного департамента, службы строительного контроля. Коллег поздравил и председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий.