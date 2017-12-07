Начались бытовые столкновения между жителями Листвянки и китайскими туристами

О начавшихся столкновениях жителей Листвянки с китайскими туристами сообщает 7 декабря 2017 года на своей странице в Фейсбуке местный житель Евгений Кравкль, который инициировал развешивание на заборах посёлка баннеров с надписью по-китайски «Байкал – великой море России».

«В Листвянке китайцы побили двух женщин, стоявших в стороне и осуждавших китайских туристов за шумность и бесцеремонность, - пишет он. - Ребята из Иркутска приехали в Листвянку. Возле рыбного рынка наш молодой человек не попал окурком в урну. Неаккуратно поступил, виноват он, конечно. Такое у нас, к сожалению, бывает. Но вдруг парень получил неадекватно резкий выпад от случившегося рядом русскоговорящего китайца-гида: «Что ты, свинья, тут гадишь на моей китайской земле!».

По данным местных жителей, в Листвянке около 10% частных земель уже куплено на китайский капитал, на участках стоятся гостиницы и кафе для китайских туристов. Под петицией против того, чтобы «старинный русский посёлок» превратился «в одну из китайских провинций», размещённой в Интернете на платформе https://www.change.org, собрано уже более 13 тыс. подписей. Администрация Иркутского района обратилась в правительство Иркутской области с предложением создать комиссию по обследованию китайских турбаз, отелей на Байкале.

По словам Евгения Кравкля, баннеры призваны помочь китайским туристам не забывать, что они находятся в России.

Фото Евгения Кравкля