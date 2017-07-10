На землях лесного фонда Иркутской области больше нет пожаров

Один лесной пожар на площади 1110 га леса и 40 га, непокрытой лесом территории, потушили за сутки в Чунском районе. Как 10 июля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, в борьбе с этим пожаром было задействовано 69 человек и 18 единиц техники. Накануне возгорание ликвидировали. На утро 10 июля на землях лесного фонда в Иркутской области не зафиксировано ни одного лесного пожара. На территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» зарегистрировано два локализованных пожара на площади 2500 га и один действующий на площади 1,5 га. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров нет.

Для обнаружения и тушения лесных пожаров 8 и 9 июля было задействовано 118 человек и 19 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, переброску личного состава и грузов проводили два легкомоторных самолета в Качугском районе. Общий налет авиационной техники составил 4 часа 50 минут.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 842 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложено 869 штрафов на общую сумму 11 251,5 тыс. рублей. Инспекторы государственного пожарного надзора за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств с 15 марта оштрафовано пять юридических и 25 должностных лиц, а также 628 граждан на общую сумму 2 166 тыс. рублей, возбуждено 320 административных расследований.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, сегодня III класс пожарной опасности прогнозируется в Жигаловском, Иркутском, Качугском, Осинском, Шелеховском и Эхирит-Булагатском районах. В остальных районах области зафиксирован низкий класс пожарной опасности.

Фото с сайта правительства Иркутской области.