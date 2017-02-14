На ВСЖД задержатся пассажирские поезда из-за схода вагонов грузового поезда

На Восточно-Сибирской железной дороги ожидается задержка пассажирских поездов из-за схода вагонов грузового поезда на участке Камышет – Ук. Как 14 февраля 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, в настоящее время задержан пассажирский поезд №099 сообщением Владивосток – Москва. Все пассажиры опаздывающих поездов будут обеспечены питьевой водой. В случае задержки поезда больше четырех часов по требованию пассажиров будет предоставляться дополнительное питание.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» http://www.rzd (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).

Напомним, сегодня в 12:15 на участке Камышет – Ук ВСЖД произошел сход 14 вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет. Отправлены восстановительные поезда со станций Нижнеудинск, Тайшет и Зима. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия во главе с начальником дороги Василием Фроловым.

Фото из архива "Байкал Инфо".