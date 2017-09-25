На ВСЖД снизилось количество правонарушений во время месячника безопасности

Источник: Байкал Инфо
25/09/2017 - 16:43

За время месячника «Безопасная железная дорога», который проходил на Восточно-Сибирской железной дороге с 20 августа по 20 сентября 2017 года, количество случаев травматизма на магистрали значительно снизилось. За это время произошло четыре случая, а за аналогичный период прошлого года – 19. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, всего за восемь месяцев было зафиксировано 57 случаев травматизма, год назад – 77.

Во время месячника работники ВСЖД вместе с транспортной полицией провели рейды в местах несанкционированного перехода путей, организовали просветительскую работу в детских образовательных учебных заведениях Иркутской области и Республики Бурятия. Серия «Уроков безопасности» для ребят прошла в оздоровительных учреждениях и на Детской железной дороге.

Руководство ВСЖД благодарит педагогов, родителей, общественные организации за помощь и поддержку при проведении акций, направленных на сохранение жизни и здоровья детей и взрослых.

Метки: Общество, Безопасность, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Транспорт
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