На ВСЖД с 15 января по 20 апреля изменится расписание нескольких электричек

На Восточно-Сибирской железной дороге с 15 января по 20 апреля 2017 года изменяется расписание движения нескольких пригородных поездов. Об этом 13 января сообщила пресс-служба магистрали. Пригородный поезд № 6410 будет отправляться со станции Тулун в 6:40 местного времени (вместо 7:08) и прибывать на станцию Зима в 9:00; поезд № 7010 будет отправляться со станции Зима в 9:10 местного времени (вместо 10:07) и прибывать на станцию Черемхово в 11:05; поезд № 7006 будет отправляться со станции Черемхово в 11:13 местного времени (вместо 12:10) и прибывать на станцию Иркутск-Пассажирский в 13:35.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» http://www.rzd (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).

Фото из архива "Байкал Инфо".