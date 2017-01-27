На ВСЖД на несколько часов перекроют переезд на станции Китой-Комбинатская

На Восточно-Сибирской железной дороге 30 января 2017 года с 13:00 до 15:00 будет временно закрыт железнодорожный переезд на станции Китой-Комбинатская. Как 27 января сообщила пресс-служба магистрали, это связанно с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Объехать переезд можно через железнодорожный переезд ОАО «В-Сибпромтранс», расположенный в районе ОАО «Иркутский трубный завод».

Фото из архива "Байкал Инфо".