На ВСЖД на 4,3% увеличилось количество пассажиров в поездах дальнего следования

За три месяца 2017 года показатели пассажирских перевозок в дальнем сообщении превысили показатели прошлого года на 4,3%. Всего в первом квартале со станций ВСЖД в дальний путь отправились более 592 тыс. человек, сообщает пресс-служба компании 14 апреля. Общий пассажиропоток с начала года на ВСЖД составил свыше 2,7 млн человек.

Увеличилась популярность сидячих вагонов. В них совершили поездки около 25,5 тыс. пассажиров, что на 38,6% больше, чем в прошлом году. В общих вагонах перевезли около 29 тыс. человек. Свыше 143,5 тыс. человек выбрали для путешествия купейные вагоны, тем самым превысив показатель 2016 года на 14,5%. Количество пассажиров плацкартных вагонов – 393 тыс.

В пригородном сообщении продолжает наблюдаться некоторое снижение пассажиропотока. За три месяца текущего года в этом направлении перевезли около 2,2 млн человек, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Больше четверти пассажиров составили льготники. В то же время популярность пригородного железнодорожного транспорта в Бурятии увеличивается. В первом квартале на электричках прокатились на 18% больше, чем за три месяца прошлого года.