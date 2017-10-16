На ВСЖД изменится расписание поездов дальнего следования

На Восточно-Сибирской железной дороге с 17 по 28 октября 2017 года изменится расписание движения нескольких пассажирских поездов. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба магистрали. Так, изменит расписание поезд № 1/2 «Москва – Владивосток»; № 3/4 «Москва – Пекин»; № 5/6 «Москва – Улан-Батор»; № 7/8 «Новосибирск – Владивосток»; № 11/12 «Челябинск – Чита»; № 19/20 «Москва – Пекин»; № 43/44 «Москва – Хабаровск»; № 58 «Кисловодск - Иркутск»; № 70 «Москва – Чита»; № 72 «Северобайкальск – Улан-Удэ»; № 77/78 «Новосибирск – Нерюнгри»; № 82 «Москва – Улан-Удэ»; № 88 «Усть-Илимск – Иркутск»; № 99/100 «Москва – Владивосток»; № 205/206 «Анапа – Иркутск»; № 207/208 «Новокузнецк – Владивосток».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото из архива "Байкал Инфо".