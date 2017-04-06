На ВСЖД 11 апреля изменится расписание электрички «Нижнеудинск – Тулун»

Источник: Байкал Инфо
06/04/2017 - 16:18

Расписание движения пригородного поезда №6406 «Нижнеудинск – Тулун» изменится 11 апреля 2017 года. Как 6 апреля сообщила пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании, это связано с проведением ремонтных и технологических работ на станции Уда-2. Так, поезд будет отправляться из Нижнеудинска в 10:00 (вместо 8:30), Рубахино 10:10 – 10:11, Уда-2 10:15 – 10:16, Хингуй 10:29 – 10:30, о.п. 4709 км 10:37 –10:38, Кадуй 10:45 – 10:46, Худоеланская 10:58 – 10:59, о.п. 4737 км 11:09 – 11:10, Вершина 11:15 – 11:16, Шеберта 11:19 – 11:20, о.п. 4746 км 11:24 – 11.25, Варяг 11:32 –11:33, Будагово 11:42 – 11:43, о.п. 4768 км 11:47 – 11:48, Утай 11:59 – 12:00, о.п.4784 км 12:06 – 12:07, Котик 12:10 – 12:11, о.п. 4790 км (Кирово) 12:17 – 12:18, Тулун прибытие 12:23 (вместо 10:53).

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Байкальская пассажирская пригородная компания, Иркутская область, Транспорт
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