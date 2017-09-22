На угрозу увольнения жалуются омбудсмену директора школ Черемховского района

Жители пос. Михайловка в Черемховском районе написали мэру территории Виктору Побойкину коллективное письмо, в котором выражают обеспокоенность неожиданным увольнением директора школы № 1 Елены Ушаковой. Это письмо также направили уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину. Как сообщает 22 сентября 2017 года пресс-служба омбудсмена, авторы письма считают ситуацию аналогичной той, что сложилась в двух деревнях района. Напомним, ранее на угрозы увольнения Валерию Лукину пожаловались также директор школы в дер. Балухарь Ксения Антипина и директор школы в дер. Верхняя Иреть Леонид Завозин.

Под обращением к Виктору Побойкину с просьбой прислушаться к мнению педагогического коллектива и родителей учеников школы №1 в Михайловке подписались более двухсот человек. Они напоминают, что ещё в июне мэр вручил школе награду в знак высокой оценки труда её работников во главе с директором школы.

Валерий Лукин 20 сентября посетил школу в дер. Балухарь, где встретился с её многолетним руководителем - учителем высшей категории Ксенией Антипиной. Она рассказала омбудсмену, что накануне учебного года начальник отдела образования Черемховского района Светлана Шаманова заключила с ней срочный трудовой договор только на месяц – с 1 по 30 сентября. По словам директора, работодатель намерен расторгнуть этот договор с 30 сентября либо предлагает уволиться по собственному желанию.

Как сообщается на сайте омбудсмена, Ксения Антипина рассказала, что при заключении трудового договора 31 августа она отказалась от высказанных со стороны руководителя районного отдела образования требований о необходимости проведения ею агитационной работы в поддержку одного из претендентов на должность главы поселения, кандидатуру которого поддерживал мэр Черемховского района Виктор Побойкин. С аналогичной жалобой к уполномоченному обратился директор школы в дер. Верхняя Иреть.

На встрече Валерия Лукина со Светланой Шамановой последняя опровергла эту версию. Она рассказала, что причина расторжения трудовых отношений с Ксенией Антипиной - серьезные недостатки в руководстве школой, которые отрицательно сказываются на общеобразовательном процессе. Однако ранее замечаний по организации учебного процесса в адрес директора школы не поступало. В защиту трудовых прав заявительницы выступил коллектив учителей и обслуживающий персонал школы, а также родители учеников.

Валерий Лукин попросил мэра Черемховского района Виктора Побойкина прокомментировать данную ситуацию. Уполномоченный продолжит защиту трудовых прав обратившихся к нему директоров школ района. Он предложил Светлане Шамановой разрешить конфликтную ситуацию в досудебном порядке. Валерий Лукин попросил министра образования Иркутской области Валентину Перегудову дать экспертную оценку деятельности начальника отдела образования Черемховского района в части заключения срочных трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных школ на один месяц.