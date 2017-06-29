На три дня изменится движение общественного транспорта в Иркутске-II

С 30 июня по 2 июля 2017 года на нескольких улицах Иркутска-II из-за ремонта изменится движение транспорта. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба администрации города.

Движение будет проходить следующим образом: № 10к «7 м/р Н.Ленино – Иркутск-2 (пос.Боково)», № 28 «пос. Боково – Центр», № 28р «Ц.Рынок – Авиазавод», № 31 «Авиазавод – Центр (через пр. Марата)», № 36 «Авиазавод – с. Машиностроитель», № 43 «Авиазавод–Аэропорт», № 57 «Авиазавод – Областная больница» при следовании в центр после ул. Сибирских Партизан направятся по улицам Муравьева, Мира и далее по маршрутам; № 26 «Авиазавод – пос. Жилкино» при следовании в центр после ул. Муравьева поедет по улице Мира и далее по маршруту.

Остановочные пункты «Кафе» и «ул. Жукова» будут исключены, сбор и высадка пассажиров будут проходить на существующем остановочном пункте на ул. Мира. Автобусы № 24 «6 м/р Н.Ленино-Авиазавод» при следовании в центр после ул. Авиастроителей поедет по улицам Муравьева, Мира и далее по маршруту. Остановочные пункты «Стадион», «ул. Жукова» будут исключены, их также заменит остановка «ул. Мира». Все пригородные садоводческие маршруты, проходящие через ул. Жукова, также будут объезжать место работ по улицам Муравьева и Мира.

Фото из архива "Байкал Инфо".