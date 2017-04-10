На сутки изменится расписание электрички Нижнеудинск – Тулун

Источник: Байкал Инфо
10/04/2017 - 15:03

Расписание движения пригородного поезда №6404 сообщением Нижнеудинск – Тулун изменится 11 апреля 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге в связи с производственной необходимостью. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, отправление электропоезда со станции Нижнеудинск назначено на 10:00 по местному времени (вместо 8:30), а прибытие на станцию Тулун - на 12:23 (вместо 10.53) по местному времени. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам).

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, ВСЖД, Транспорт, Нижнеудинск, Тулун
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