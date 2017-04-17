На субботник ВСЖД вышли более 24,5 тыс. железнодорожников

Традиционный трудовой субботник прошел на Восточно-Сибирской железной дороге 15 апреля 2017 года. как сообщает пресс-служба ВСЖД, в нем участвовали более 24,5 тыс. тружеников магистрали. Работники предприятий железной дороги на территории Иркутского, Улан-Удэнского регионов занимались побелкой и покраской служебно-технических зданий, пунктов обогрева, табельных, уборкой территорий предприятий, а также прилегающей городской территории. Железнодорожники очистили от мусора территории станций, привокзальных площадей, а также земельную полосу вдоль магистрали. Всех работников обеспечили соответствующим инвентарем.

В Иркутске к приему маленьких пассажиров была подготовлена территория Детской железной дороги и роща «Молодежная».

В Тайшетском и Северобайкальском регионах магистрали на уборку железнодорожники выйдут 22 апреля.

Трудовой субботник является традиционным мероприятием Восточно-Сибирской железной дороги и проводится ежегодно. Собранные в рамках субботника средства будут направлены в помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Фото из архива "Байкал Инфо".