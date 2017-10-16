На стройплощадках в Братске побывал Сергей Брилка

В Братске на стройплощадках детского сада в районе Порожский и домов по программе переселения ветхого и аварийного жилья на улице Возрождения побывал в начале октября 2017 года спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, чтобы оценить темпы и объёмы работ. Объекты находятся на парламентском контроле, сообщает пресс-служба ЗС.

Как отметил мэр Сергей Серебренников, строительство дошкольного учреждения, которое началось в 2014 года, а затем было заморожено на три года, удалось возобновить в нынешнем году при активной поддержке депутатов ЗС. Общий объём финансирования составил 100 млн рублей, из них 95 млн – средства областного бюджета, 5 млн – муниципального. Здание подведено под крышу. Сейчас идёт установка окон и возведение внутренних стен. Планируется, что детсад откроется 1 сентября 2018 года.

Сергей Брилка также посетил стройплощадку, где построены восемь домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья общей площадью 30 тыс. кв. м. Дома готовы на 95%, как ожидается, новоселье здесь отметят в конце октября. Застройщик проводит благоустройство территории. Сергей Брилка обратил внимание на недочёты, допущенные при обустройстве пандусов и укладке асфальта между домами. Подрядчик пообещал учесть замечания и оперативно их устранить.