На строительство жилья и соцзащиту работников ВСЖД направила более 9 млрд рублей

Более 9 млрд рублей направила Восточно-Сибирская железная дорога на выполнение социальных обязательств перед работниками в 2016 году. Как сообщает 2 марта 2017 года пресс-служба ВСЖД, итоги выполнения коллективных договоров ОАО «РЖД» и отраслевых соглашений на предприятиях ВСЖД подвели на социально-экономическом форуме в Иркутске.

Как отметил начальник ВСЖД Василий Фролов, одним из важнейших направлений поддержки сотрудников и закрепления их на рабочих местах является реализация жилищной программы, которая в прошлом году профинансирована на сумму около 600 млн рублей. Построены и введены в эксплуатацию три многоквартирных дома на станциях Новая Чара, Таксимо, Вихоревка. Идет строительство на станции Коршуниха-Ангарская. Ведётся установка жилых домов модульного типа на БАМе.

Все работники предприятий пользуются правом получения медицинских услуг не только по полису обязательного медицинского страхования, но и по полису дополнительного страхования, значительно расширяющему спектр оказываемых услуг.

Поддерживать здоровье железнодорожники могут также в санаториях и домах отдыха. На эти цели было направлено 173 млн рублей. В детских оздоровительных лагерях отдохнуло за прошлый год свыше 3 тыс. детей железнодорожников.

Ещё одним из направлений социальной политики дороги является проведение культурных и спортивных мероприятий. На ВСЖД работает 10 объектов культуры. В спортивных секциях и группах оздоровительной направленности на 6 объектах спорта занимается более 1,2 тыс. человек. Кроме того, у железнодорожников есть возможность приобретать абонементы на занятия физической культурой с последующей компенсацией затрат компанией. Этой привилегией в 2016 году воспользовались более 4 тыс. работников ВСЖД.

Железнодорожники и их дети до 18 лет по-прежнему имеют право бесплатного проезда раз в год по личным надобностям в купейном вагоне поездов дальнего следования.

Фото из архива "Байкал Инфо".