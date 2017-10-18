На строительство и ремонт дорог и мостов в Иркутской области выделят больше денег

Больше денег выделить на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и мостов планируют в 2018 году в Иркутской области. Об этом 18 октября 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области со ссылкой на спикера Сергея Брилку, который поздравил строителей, инженеров, проектировщиков, ремонтников и производителей строительных материалов с Днем работника дорожного хозяйства.

«День работников дорожной отрасли обращает нас к такому важному вопросу как состояние дорожной сети в регионе. При формировании предложений в бюджет Иркутской области на 2018 год депутаты ЗС внесли ряд инициатив, касающихся именно дорожной сети. К примеру, климатические условия в ряде районов в зимний период требуют практически непрерывного вывоза снега, и как следствие – значительных расходов местных бюджетов. От решения этого вопроса зависит не только комфорт людей за рулем, но, прежде всего, спасение человеческих жизней – по статистике УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, каждое пятое ДТП в регионе зимой происходит именно из-за некачественного состояния дорог. Депутаты предлагают в бюджете 2018 года предусмотреть увеличение финансирования на содержание автомобильных дорог регионального значения в рамках дорожного фонда Иркутской области. А также в связи с многочисленными обращениями из территорий предлагается увеличить субсидии муниципальным образованиям для строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог», – отметил Сергей Брилка.

Кроме того, по его словам, необходимо увеличить финансирование на строительство пешеходных мостов в нескольких районах. Депутаты настаивают на финансировании в 2018 году начала строительства как минимум четырех пешеходных мостов. В отдельных территориях уже идет возведение таких мостов, в частности, строится пешеходный мост через реку Чуна в поселке Веселый в Чунском районе. Общая стоимость объекта составляет 70 млн рублей, из которых 67 млн – средства областного бюджета, еще три млн – деньги муниципалитета. «Значимость этого перехода для территории трудно переоценить, достаточно сказать, что около 100 детей из Весёлого, пока не встанет лёд на реке, ездят в школу и обратно домой на катере. Планируется, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2019 году», – отметил спикер. Также строится пешеходный мост через реку Ия в поселке Евдокимовский Тулунского района. Его возведение рассчитано на три года, общее финансирование составляет 77 млн рублей. Ранее в Евдокимовске пытались строить деревянные пешеходные мосты, но их сносило первым же серьезным паводком.

В бюджете 2017 года были предусмотрены деньги на реконструкцию ряда автомобильных дорог в городах Иркутской области. В частности, 69 млн рублей было выделено на реконструкцию дорог местного значения по улицам Комсомольская, Партизанская и переулку Сосновый в городе Алзамае Нижнеудинского района, 32 млн рублей – на капитальный ремонт дороги по ул. Енисейская в жилом районе Гидростроитель в Братске, еще 64 млн – на капитальный ремонт дороги по ул. Погодаева в жилом районе Энергетикв Братске, 71 млн – на капремонт дороги в центре города Зима. Было определено финансирование и для ремонта дорог в сельских районах, например, 45 млн предусмотрено на капремонт автомобильной дороги в поселке Залари, 12 млн – на ремонт дороги по улице Ленина в селе Мельница Нижнеудинского района. Общий объем финансирования программы «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2017 год составил 9,4 млрд рублей.

Протяженность отремонтированных дорог регионального значения в 2017 году должна была составить 58 км, дорог местного значения – 45 км. Исполнение на 1 сентября 2017 года, по данным КСП Иркутской области, составляло 47,2%. «Прошло уже почти два месяца, и сейчас, когда строительный сезон заканчивается, самое время начать подводить итоги проведенных работ, оценить качество выполненного ремонта, в том числе, в рамках парламентского контроля, который проводят депутаты Законодательного Собрания региона», – Заключил Сергей Брилка.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.